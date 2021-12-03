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Капризов — о своей результативности: теперь у меня всё получается, но я не изменился

Капризов — о своей результативности: теперь у меня всё получается, но я не изменился
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал свою игру в последних матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. В прошедшей встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) 24-летний россиянин стал автором дубля, а также отдал одну голевую передачу.

«Если честно, я особо не изменился. Сохранил прежний настрой. Говорил это и раньше в других интервью, когда не забивал, я не хотел ничего менять, просто хотел придерживаться своей игры, и это то, что я продолжал делать. Очевидно, сейчас у меня всё начало получаться, и в этом разница», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

Всего в текущем сезоне на счету россиянина 23 проведённых матча, в которых он набрал 28 очков: забросил девять шайб и отдал 19 голевых передач при показателе полезности «+11».

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