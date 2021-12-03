Капризов — о своей результативности: теперь у меня всё получается, но я не изменился

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал свою игру в последних матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. В прошедшей встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) 24-летний россиянин стал автором дубля, а также отдал одну голевую передачу.
«Если честно, я особо не изменился. Сохранил прежний настрой. Говорил это и раньше в других интервью, когда не забивал, я не хотел ничего менять, просто хотел придерживаться своей игры, и это то, что я продолжал делать. Очевидно, сейчас у меня всё начало получаться, и в этом разница», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.
Всего в текущем сезоне на счету россиянина 23 проведённых матча, в которых он набрал 28 очков: забросил девять шайб и отдал 19 голевых передач при показателе полезности «+11».
- 3 декабря 2021
-
11:22
-
11:04
-
10:47
-
10:32
-
10:26
-
10:18
-
10:00
-
09:51
-
09:45
-
09:25
-
09:08
-
08:44
-
08:39
-
08:31
-
08:25
-
08:15
-
07:38
-
07:23
-
07:17
-
07:14
-
07:11
-
07:06
-
06:56
-
06:51
-
06:47
-
06:43
-
06:32
-
06:25
-
06:24
-
06:17
-
06:13
-
06:04
-
05:53
-
05:49
-
05:43