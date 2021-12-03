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Кузнецов — о 3:4 с «Чикаго»: «Кэпиталз» немного не повезло. Это всегда своего рода лотерея

Кузнецов — о 3:4 с «Чикаго»: «Кэпиталз» немного не повезло. Это всегда своего рода лотерея
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4, бул.) В прошедшей встрече на счету 29-летнего форварда одна заброшенная шайба.

«Нам немного не повезло. Это всегда своего рода лотерея, верно? Мы знали, что у Кейна будут довольно хорошие шансы забить, поэтому мне нужно было обязательно забить хотя бы один, но это не сработало, так что нам нужно продолжать тренироваться и вернуться сильнее», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате россиянин принял участие в 24 матчах, набрав в них 28 (8+20) результативных баллов при показателе полезности «+12».

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