Кузнецов — о 3:4 с «Чикаго»: «Кэпиталз» немного не повезло. Это всегда своего рода лотерея

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4, бул.) В прошедшей встрече на счету 29-летнего форварда одна заброшенная шайба.



«Нам немного не повезло. Это всегда своего рода лотерея, верно? Мы знали, что у Кейна будут довольно хорошие шансы забить, поэтому мне нужно было обязательно забить хотя бы один, но это не сработало, так что нам нужно продолжать тренироваться и вернуться сильнее», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате россиянин принял участие в 24 матчах, набрав в них 28 (8+20) результативных баллов при показателе полезности «+12».