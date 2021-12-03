И. Зинченко: МЧМ-2022 — моя мечта, но на данный момент больше всего волнуют дела «Витязя»

Нападающий «Витязя» Иван Зинченко рассказал о желании выступить на молодёжном чемпионате мира 2022 года в составе сборной России.



«Молодёжный чемпионат мира – это моя мечта. Но работать есть над чем: это и реализация моментов, и смелость в атаке. Надо просто не останавливаться и не думать, что раз ты в КХЛ, значит ты всего достиг. Не хочется загадывать, надо жить здесь и сейчас. На данный момент меня больше всего волнуют дела клуба. Если попаду в сборную, буду полностью отдаваться ей с момента приезда в расположение команды.

Когда вышел за основную сборную России на Кубке Карьяла, конечно, волновался. Но ты играешь в хоккей уже 15 лет, в принципе, всему уже обучен. Нужно просто уметь контролировать свои эмоции, чего мне не хватило в матче с финнами. Получил глупые, никому не нужные 5+20. Мужики в команде подбодрили. Понятно, что переизбыток эмоций, слишком хотел показать себя. После игры говорил с Миро, и даже финны не поняли, за что дали 5+20. Если честно, я думал, что там максимум две минуты, но решения судей оспаривать не собираюсь. Спасибо тренерам, что дали шанс с чехами – там получилось сыграть более хладнокровно и принести пользу команде.



Сейчас главная задача для «Витязя» – попасть в плей-офф. Провели мощную предсезонку, и сейчас показываем такой результат, это обидно. Тут всё вместе – и наши недоработки, и невезение где-то. Если команда попадёт в плей-офф, назову этот сезон удачным. Нужно просто играть и получать удовольствие, тогда результат обязательно придёт", — цитирует Зинченко пресс-служба КХЛ.