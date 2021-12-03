Главный соперник Мичкова и действующие чемпионы мира. Канада везёт на МЧМ топовый состав

В хоккейном мире в декабре всё внимание болельщиков традиционно приковано к одному из самых зрелищных турниров года – молодёжному чемпионату мира. До его старта осталось меньше месяца, и наконец-то общественности стал известен расширенный состав сборной Канады – фаворита турнира.

Новость по теме Стал известен состав молодёжной сборной Канады для подготовки к МЧМ-2022

Глупо отрицать тот факт, что «кленовые листья» всегда претендуют на самые высокие места, будь то Олимпиада, чемпионат мира, МЧМ или ЮЧМ.

На МЧМ прошлого года сборная Канады больше чем на половину состояла из хоккеистов 2001 года рождения. Эти игроки не смогут принять участие в предстоящем чемпионате, так как не проходят возрастной ценз, поэтому команда значительно обновилась. На МЧМ-2021 канадцы разнесли в полуфинале Россию 5:0, но потерпели обидное поражение в финале, уступив сборной США со счётом 0:2, и взяли лишь серебро. Однако в этом году их молодёжная сборная явно нацелилась на реванш и собирается побороться за золото. Состав у канадцев, как обычно, топовый, а звёзды найдутся на любой позиции.

Тренерский штаб вызвал на сборы, которые пройдут в Калгари с 9 по 12 декабря, 35 игроков. И если вы хотя бы чуть-чуть следите за хоккеем по ту сторону океана, многие из имен будут вам знакомы. Как минимум потому, что эти хоккеисты уже успели громко заявить о себе на международной арене и были выбраны в первом раунде драфта НХЛ последних двух лет.

Нападающий Коул Перфетти (10-й пик драфта НХЛ — 2020), защитник Кейден Гуле (16-й пик драфта 2020 года) и вратарь Дилан Гаранд являются серебряными призерами прошлого года. Более того, Перфетти – один из тех «студентов», которые обыграли нашу сборную на взрослом чемпионате мира.

Одним из лидеров этой сборной непременно станет первый номер драфта НХЛ — 2021 защитник Оуэн Пауэр, который так же, как и Перфетти, является действующим чемпионом мира на взрослом уровне. Он не стал подписывать контракт с выбравшим его «Баффало» в этом сезоне, а решил поиграть ещё год за университет Мичигана, где в 16 играх набрал 23 очка при показателе полезности «+13».

Оуэн Пауэр Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Ещё один хоккеист, заслуживающий внимания, Шейн Райт – один из талантливейших игроков своего поколения, которому пророчат первый номер драфта 2022 года. Капитан чемпионской сборной Канады на ЮЧМ -2021.

Нельзя забывать и про Коннора Бедарда – суперталантливого шестнадцатилетнего хоккеиста и главного соперника Матвея Мичкова в борьбе за первый номер драфта-2023. Мы уже видели его в деле на ЮЧМ-2021 и знаем его возможности. Если Бедард проявит себя на сборах (в чём сомневаться не приходится), он станет самым молодым игроком сборной Канады в этом году.

Коннор Бедард Фото: Tom Pennington/Getty Images

Среди тех, кто поборется за поездку в Эдмонтон, есть и другие хоккеисты из топ-10 драфта НХЛ — 2021: Мэйсон Мактавиш (3-й пик, сыграл 9 игр и набрал 3 очка в НХЛ), Кент Джонсон (5-й пик) и Дилан Гюнтер (9-й пик).

Несмотря на большое количество громких имен, не всем выбор функционеров пришелся по нраву. Многие эксперты, журналисты и простые болельщики возмутились, что в сборную не был вызван восьмой номер драфта Брандт Кларк. Чемпион ЮЧМ и один из самых результативных защитников хоккейной лиги Онтарио (23 очка в 17 играх) чем-то не устроил тренерский штаб сборной.

Как таковую причину никто не озвучил. Некоторые западные журналисты предположили, что дело в нестабильной игре хоккеиста в обороне. Он хорошо подключается к атаке, но иногда «проваливается» при игре в своей зоне. При этом многие сходятся во мнении, что в этом году слабой стороной молодёжной сборной Канады является как раз линия защиты. От этого отсутствие Кларка в списке кандидатов в сборную смотрится достаточно странно. Неужели его игра настолько не соответствует «стандартам качества», что он не достоин попадания хотя бы в расширенный состав сборной?

Невозможно на сто процентов предугадать, какое место в итоге займёт сборная Канады на МЧМ-2022, но то, что их соперникам придётся нелегко – неоспоримый факт. Оценить уровень «кленовых» можно будет ещё до старта МЧМ — 22 декабря канадцы в рамках подготовки к турниру сыграют со сборной России.