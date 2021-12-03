Кожевников: если мы начнём продавать игроков в НХЛ, наша лига станет решетом, как в 90-х

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал высказывание генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова о том, что отъезд русских игроков должен монетизироваться.



«Внимательно прочитал, что сказал Волков. У нас действует меморандум, который придумали ещё при Александре Медведеве. Там говорится, что игроки с действующими контрактами не могут уезжать в другую лигу. А что сейчас?



Получается, мы можем продать игрока с действующим контрактом, а купить уже никого не можем, так как игроков нет. Очень похоже, что кто-то хочет нажиться на трансферах. Нечистоплотные менеджеры, агенты будут пачками увозить игроков, продавать в АХЛ и другие низкопробные лиги, так как в НХЛ все места заняты.



Вот тот же Семёнов так и не смог пробиться в «Торонто», и хорошо, что вернулся. А так наша лига превратится в решето. Уедут все, а мы останемся у разбитого корыта, как было в середине 90-х. Этого хотят Волков и «Авангард»? Волков ещё слишком молод, чтобы помнить развал российского хоккея, который был в начале 90-х годов. Кстати, помнится, что он сам уезжал за океан и что в итоге получилось? Он заиграл там? Этой поездкой он только испортил себе всю карьеру», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.