«Спартак» объявил об увеличении квоты посещаемости на домашних матчах КХЛ до 70%

Московский «Спартак» сообщил об увеличении квоты посещаемости зрителей на домашние матчи клуба с 30% до 70%.



«ХК «Спартак» согласовал с Роспотребнадзором увеличение квот посещаемости домашних матчей в декабре до 70% от вместимости арены. Ждём вас на ближайших играх в ДС «Мегаспорт» 10 и 12 декабря. Обязательно наличие QR-кода!» — говорится в заявлении в официальном твиттер-аккаунте клуба.



Красно-белые сыграют в пятницу, 10 декабря, с финским «Йокеритом». Начало матча — в 19:30 по московскому времени. В воскресенье, 12 декабря, «Спартак» примет екатеринбуржский «Автомобилист». Стартовое вбрасывание — в 17:00 мск.



«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, после 36 матчей набрав 39 очков.