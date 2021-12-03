Лундквист: если Овечкин побьёт рекорд Гретцки, это будет что-то невероятное

Легендарный шведский вратарь Хенрик Лундквист рассказал о причинах перехода в «Вашингтон Кэпиталз», а также поделился мнением о капитане «столичных» Александре Овечкине.

«Перейти в «Вашингтон» было здорово и для меня, и для моей семьи. К сожалению, мне не удалось сыграть после операции. Александр Овечкин очень поддерживал меня. Мы много играли друг против друга. Но в «Кэпиталз» меня все приняли тепло.



Надеюсь, что игроки НХЛ поедут на Олимпиаду. Мы живём в мире, где много неясностей, но надеюсь, что все вопросы с ковидом будут улажены. На таком турнире всегда хочется видеть лучших игроков. Знаю, что очень сильная команда у Канады, их всегда называют фаворитами, но в их числе и Россия. Верю, что у Швеции тоже будет сильная команда. Конфликт Панарина и Маршана? Если честно, не так много знаю об этом, чтобы комментировать.



Думаю, у Овечкина один из лучших бросков в истории, его очень тяжело остановить. Есть шанс, что он побьёт рекорд Гретцки. Если это случится, это будет чем-то невероятным», — передаёт слова Лундквиста корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.