В «Монреале» не будет генменеджера до нового года, Дюшарм остаётся тренером

Исполнительный вице-президент по хоккейным операциям «Монреаль Канадиенс» Джефф Гортон рассказал о поисках нового генерального менеджера. Ранее Патрик Руа заявил, что ему интересна эта должность.

«Во-первых, я с огромным уважением отношусь к нему за его достижения в хоккее. И знаю, что он очень эмоциональный человек, всегда говорит, что думает. Послушайте, я не хочу каждый раз говорить это, но я только приступил к работе, хочу почувствовать команду. Мы общаемся с Джеффом [Молсоном], чтобы понять, как нам выбрать генерального менеджера. Мы рассмотрим всех кандидатов, которые, как мы полагаем, справятся с этой работой. Никого не буду вычёркивать заранее или заявлять, что тот или иной человек получит назначение. Могу сказать, что я, конечно, слышал, что сказал Руа.



Я всю жизнь в хоккее. Может, мы остановим выбор на агенте или бывшем хоккеисте. Генменеджером может стать человек, не похожий на меня. Я не был игроком, не был агентом. Пусть у него будет другой жизненный опыт», — цитирует Гортона сайт НХЛ.

Гортон сообщил, что преемник Марка Бержевена на этом посту вряд ли будет назван до нового года. Главный тренер «Канадиенс» Доминик Дюшарм сохранит свою должность до конца сезона.