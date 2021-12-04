СКА и ХК «Сочи» совершили обмен правами на двух хоккеистов

Хоккейные клубы СКА и «Сочи» совершили обмен правами на хоккеистов, сообщает официальный телеграм-канал сочинцев.



В результате обмена со СКА «Сочи» получил спортивные права на Дмитрия Завгороднего. Армейскому клубу перешли права на Тимура Ибрагимова, который ранее уже выступал в системе петербуржцев.



В прошлом сезоне Дмитрий Завгородний играл за СКА и провёл шесть матчей, набрав три очка за результативные передачи. После окончания срока аренды в декабре вернулся в систему клуба НХЛ «Калгари Флэймз». Играл в Американской хоккейной лиге за «Стоктон Хит». Принял участие в 29 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи.



В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл за «Стоктон Хит» 6 игр, но результативными действиями не отметился.