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СКА и ХК «Сочи» совершили обмен правами на двух хоккеистов

СКА и ХК «Сочи» совершили обмен правами на двух хоккеистов
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Хоккейные клубы СКА и «Сочи» совершили обмен правами на хоккеистов, сообщает официальный телеграм-канал сочинцев.

В результате обмена со СКА «Сочи» получил спортивные права на Дмитрия Завгороднего. Армейскому клубу перешли права на Тимура Ибрагимова, который ранее уже выступал в системе петербуржцев.

В прошлом сезоне Дмитрий Завгородний играл за СКА и провёл шесть матчей, набрав три очка за результативные передачи. После окончания срока аренды в декабре вернулся в систему клуба НХЛ «Калгари Флэймз». Играл в Американской хоккейной лиге за «Стоктон Хит». Принял участие в 29 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл за «Стоктон Хит» 6 игр, но результативными действиями не отметился.

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