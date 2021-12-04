«Трактор» обыграл «Спартак» и прервал серию поражений

Сегодня, 4 декабря, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Юрия Белоусова» местный «Трактор» принимал московский «Спартак» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
На 41-й секунде хозяева открыли счёт благодаря голу Томаша Гика с передач Лукаша Седлака и Ника Бэйлена, на 29-й минуте Алексей Бывальцев увеличил преимущество «Трактора», забив после пасов Лоуренса Пилута и Альберта Яруллина, а на 52-й отличился Виталий Абрамов. Ему ассистировали Владимир Ткачёв и Виталий Кравцов. Ещё одну шайбу челябинцев забросил Теэму Пулккинен с передач Лукаша Седлака и Томаша Гика. В составе красно-белых голом отметился Эмиль Петерссон на 59-й минуте.
Челябинцы прервали двухматчевую серию побед, «Спартак» проиграл третий матч кряду.
- 4 декабря 2021
-
17:41
-
17:35
-
17:34
-
17:31
-
17:22
-
17:14
-
17:12
-
17:06
-
17:03
-
17:01
-
16:58
-
16:54
-
16:52
-
16:39
-
16:30
-
16:26
-
16:15
-
16:15
-
15:45
-
15:18
-
14:28
-
14:07
-
13:39
-
12:43
-
12:12
-
12:09
-
11:37
-
11:08
-
10:45
-
10:13
-
09:53
-
09:25
-
08:59
-
08:48
-
08:05