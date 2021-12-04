«Трактор» обыграл «Спартак» и прервал серию поражений

Сегодня, 4 декабря, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Юрия Белоусова» местный «Трактор» принимал московский «Спартак» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

На 41-й секунде хозяева открыли счёт благодаря голу Томаша Гика с передач Лукаша Седлака и Ника Бэйлена, на 29-й минуте Алексей Бывальцев увеличил преимущество «Трактора», забив после пасов Лоуренса Пилута и Альберта Яруллина, а на 52-й отличился Виталий Абрамов. Ему ассистировали Владимир Ткачёв и Виталий Кравцов. Ещё одну шайбу челябинцев забросил Теэму Пулккинен с передач Лукаша Седлака и Томаша Гика. В составе красно-белых голом отметился Эмиль Петерссон на 59-й минуте.

Челябинцы прервали двухматчевую серию побед, «Спартак» проиграл третий матч кряду.