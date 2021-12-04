Кто виноват в неудачных результатах «Салавата Юлаева»?

Сегодня, 4 декабря, в Уфе на «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.



Защитник «Салавата» Григорий Панин, а также форварды Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен завершили встречу с показателем полезности «-2», защитник Филип Ларсен и нападающий Теэму Хартикайнен – с показателем «-3». Отметим, что все хоккеисты играли в первом звене.



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Напомним, что в последних шести матчах уфимская команда потерпела пять поражений. Сейчас подопечные Томи Лямся занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции.