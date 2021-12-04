«Барыс» отыгрался с 0:2 и обыграл «Нефтехимик»

Сегодня, 4 декабря, в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» «Нефтехимик» принимал нур-султанский «Барыс» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:0, 1:2, 3:0).

На 31-й минуте хозяева открыли счёт благодаря голу Сергея Купцова с передач Булата Шафигуллина и Дениса Вихарева, на 34-й Павел Порядин отличился после ассистов Марата Хайруллина и Лукаша Клока.

На 40-й минуте Роман Старченко отыграл одну шайбу «Барыса», ему ассистировали Никита Михайлис и Олле Альсинг, на 48-й забросил Кирилл Савицкий и сравнял счёт, а на 53-й отличился Кёртис Валк и вывел гостей вперёд. Его ассистентами стали Якоб Лилья и Самат Данияр. Ещё один гол забил Томаш Юрчо.