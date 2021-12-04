«Барыс» отыгрался с 0:2 и обыграл «Нефтехимик»
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Сегодня, 4 декабря, в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» «Нефтехимик» принимал нур-султанский «Барыс» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:0, 1:2, 3:0).
На 31-й минуте хозяева открыли счёт благодаря голу Сергея Купцова с передач Булата Шафигуллина и Дениса Вихарева, на 34-й Павел Порядин отличился после ассистов Марата Хайруллина и Лукаша Клока.
На 40-й минуте Роман Старченко отыграл одну шайбу «Барыса», ему ассистировали Никита Михайлис и Олле Альсинг, на 48-й забросил Кирилл Савицкий и сравнял счёт, а на 53-й отличился Кёртис Валк и вывел гостей вперёд. Его ассистентами стали Якоб Лилья и Самат Данияр. Ещё один гол забил Томаш Юрчо.
КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 4
Барыс
Нур-Султан
1:0 Купцов (Шафигуллин, Вихарев) – 30:06' (5x5) 2:0 Порядин (Хайруллин, Клок) – 33:32' (5x4) 2:1 Старченко (Михайлис, Альсинг) – 39:26' (5x4) 2:2 Савицкий – 47:53' (4x5) 2:3 Валк (Лилья, Данияр) – 52:08' (5x5) 2:4 Юрчо (Морроу) – 59:59' (en)
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