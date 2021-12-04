Дубль Мамина помог «Флориде» обыграть «Сент-Луис», ранее он забил в сезоне только один гол

Сегодня, 4 декабря, в городе Санрайз (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» «Флорида Пантерз» принимает «Сент-Луис Блюз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Флориды» после серии буллитов со счётом – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).
В составе хозяев первый дубль в текущем сезоне оформил российский форвард Максим Мамин, ещё одна шайба на счету Сэма Райнхарта. У «Блюз» отличились Логан Браун, Джейк Уолман и Брэндон Саад.
Ворота «Флориды» защищал россиянин Сергей Бобровский, отразивший 22 броска. В серии буллитов голкипер отразил два броска из трёх.
В составе «Сент-Луиса» принимали участие российские нападающий Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашёв, записавший результативную передачу.
Таким образом за сегодняшний матч Мамин забросил больше, чем за все предыдущие игры в сезоне.
В текущем чемпионате Мамин провёл восемь игр в НХЛ до встречи с «Сент-Луисом» и набрал одно очко за гол. Также он принял участие в семи играх Американской хоккейной лиги и набрал в них пять очков: две шайбы и три передачи.
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