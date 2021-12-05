Овечкин – 750-м голе в НХЛ: просто стараюсь выполнять свою работу

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о юбилейной 750-й шайбе за карьеру в НХЛ, которая состоялась в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1).

«750-й гол в НХЛ? Я просто стараюсь делать свою работу, понимаете?», — цитирует Овечкина в «Твиттере» журналист RMNB Иан Оланд.

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Напомним, что Овечкин провёл на льду 22.48 и сумел заработать коэффициент полезности «+2». В текущем сезоне он набрал уже 39-е (20+19) очко за 25 игр. Аналогичный показатель полезности в этом матче и у его партнёра по команде Евгения Кузнецова.

Ворота «Вашингтона» защищал россиянин Илья Самсонов, отразивший 17 бросков из 18, а за «Коламбус» вторую игру провёл 22-летний Даниил Тарасов, который сумел парировать 29 бросков из 31.