Отрезок между 700-м и 750-м голами в НХЛ Овечкин преодолел быстрее всех в истории лиги

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу столичного клуба. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот гол стал 750-м в карьере в НХЛ. 36-летний форвард стал четвёртым игроком в истории лиги, кто смог добраться до данного рубежа.

Для достижения этой цели Овечкину понадобилось 1222 матча. По этому показателю он уступил лишь Уэйну Гретцки, который забросил 750 шайб за 1001 матч. На третьем месте находится Горди Хоу, которому понадобилось 1598 матчей, а замыкает квартет Яромир Ягр (1661).

При этом отрезок между 700-м и 750-м голами в НХЛ Овечкин преодолел быстрее всех в истории лиги. Последние 50 голов в НХЛ Александр забил за 79 матчей. В свою очередь Хоу понадобилось сыграть 106 матчей, чтобы преодолеть путь от 700 до 750-го гола в НХЛ, Гретцки — 116 матчей, а Ягру — 182 игры.