Овечкин повторил рекорд НХЛ по сезонам подряд с не менее 20 голами
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился победой «столичных» со счётом 3:1.
В составе «Вашингтона» один из голов забил Александр Овечкин, который повторил рекорд НХЛ по сезонам подряд с не менее 20 голами – этот чемпионат стал 17-м, сообщает StatsCentre в «Твиттере».
Такого же достижения добивались Марсель Дионн, Яромир Ягр и Матс Сандин.
В этом регулярном чемпионате Овечкин показал второй результат в карьере по скорости достижения 20 шайб в сезоне НХЛ. Сегодняшний матч стал для Александра 25-м в сезоне, тогда как личный рекорд он установил в сезоне-2013/2014, когда успел забить 20 голов в 22 матчах.
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