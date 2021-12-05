Овечкин повторил рекорд НХЛ по сезонам подряд с не менее 20 голами

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился победой «столичных» со счётом 3:1.



В составе «Вашингтона» один из голов забил Александр Овечкин, который повторил рекорд НХЛ по сезонам подряд с не менее 20 голами – этот чемпионат стал 17-м, сообщает StatsCentre в «Твиттере».



Такого же достижения добивались Марсель Дионн, Яромир Ягр и Матс Сандин.



В этом регулярном чемпионате Овечкин показал второй результат в карьере по скорости достижения 20 шайб в сезоне НХЛ. Сегодняшний матч стал для Александра 25-м в сезоне, тогда как личный рекорд он установил в сезоне-2013/2014, когда успел забить 20 голов в 22 матчах.