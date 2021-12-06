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Завгородний: Назарова и Зюзина прекрасно знает Саттер. Ему и «Калгари» это было важно

Завгородний: Назарова и Зюзина прекрасно знает Саттер. Ему и «Калгари» это было важно
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Отданный клубом НХЛ «Калгари Флэймз» в аренду в ХК «Сочи» нападающий Дмитрий Завгородний прокомментировал возвращение в Россию.

«Конечно, большую роль в моём возвращении в Россию сыграл тот факт, что в «Сочи» тренировочным процессом управляют такие специалисты, как Андрей Назаров и Андрей Зюзин. Оба выступали в НХЛ и играли в «Сан-Хосе» под руководством известного канадца Дэррила Саттера, который сейчас является главным тренером «Калгари».

Хочу сказать большое спасибо всей организации «Флэймз» за то, что отпустили меня в аренду в ХК «Сочи». Для «Калгари» было важно, что в моей новой команде в КХЛ работают именно Назаров и Зюзин. Их обоих прекрасно знает Саттер. Сейчас сочинцы проповедуют современный, быстрый и агрессивный хоккей, в составе много молодых ребят, молодёжи уделяют большое внимание. Мы с моим агентом, тренерским штабом и руководством «Сочи» и «Калгари» все вместе решили, что переход пойдёт на пользу и поспособствует моему дальнейшему развитию как хоккеиста» — сказал Завгородний в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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