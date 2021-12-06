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«Коламбус» прервал серию поражений, обыграв «Сан-Хосе». У Барабанова – голевая передача

«Коламбус» прервал серию поражений, обыграв «Сан-Хосе». У Барабанова – голевая передача
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой «Коламбуса» со счётом 6:4, благодаря чему «мундирам» удалось прервать серию из четырёх поражений кряду.

В составе «Блю Джекетс» дублем отметился Адам Боквист, ещё по шайбе на счету Шона Курали, Коула Силлинджера, Джека Рословича и Алекса Тексье. За «Сан-Хосе» забрасывали Ник Бонино, Эрик Карлссон, Брент Бёрнс и Томаш Гертл.

27-летний российский форвард «Шаркс» Александр Барабанов провёл на льду 16 минут 53 секунды и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «0». Теперь на его счету 11 (3+8) очков в 20 играх текущего сезона.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков за 22.12 на льду очков не набрал, а его показатель полезности – «+1». Вратарь «Джекетс» Даниил Тарасов участия в игре не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Боквист (Дэнфорт) – 16:16' (5x5)   1:1 Бонино (Ньето, Кольяно) – 19:57' (5x5)   1:2 Карлссон (Барабанов) – 20:21' (5x5)   2:2 Курали (Пик, Тексье) – 20:53' (5x5)   2:3 Бёрнс (Ньето, Майер) – 28:44' (5x5)   3:3 Силлинджер – 37:49' (5x5)   4:3 Рослович (Доми, Пик) – 41:57' (5x5)   5:3 Боквист (Карлссон, Ворачек) – 45:34' (5x5)   5:4 Гертл (Дален, Майер) – 50:11' (5x5)   6:4 Тексье (Нюквист, Робинсон) – 58:53' (en)
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