«Коламбус» прервал серию поражений, обыграв «Сан-Хосе». У Барабанова – голевая передача

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой «Коламбуса» со счётом 6:4, благодаря чему «мундирам» удалось прервать серию из четырёх поражений кряду.

В составе «Блю Джекетс» дублем отметился Адам Боквист, ещё по шайбе на счету Шона Курали, Коула Силлинджера, Джека Рословича и Алекса Тексье. За «Сан-Хосе» забрасывали Ник Бонино, Эрик Карлссон, Брент Бёрнс и Томаш Гертл.

27-летний российский форвард «Шаркс» Александр Барабанов провёл на льду 16 минут 53 секунды и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «0». Теперь на его счету 11 (3+8) очков в 20 играх текущего сезона.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков за 22.12 на льду очков не набрал, а его показатель полезности – «+1». Вратарь «Джекетс» Даниил Тарасов участия в игре не принимал.