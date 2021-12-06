Блейк Уилер проводит свой 1000-й матч в НХЛ. Он повторил достижение Овечкина и Зейджака

Нападающий и капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер проводит 1000-й матч в НХЛ. В юбилейной игре команда Уилера на стадионе «Канада Лайф-центр» принимает «Торонто Мэйпл Лифс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. После первого периода счёт в матче 1:1.
35-летний Уилер начал свою карьеру в НХЛ в сезоне 2008-2009 в составе «Бостон Брюинз». Также американец выступал за «Атланту», а в сезоне 2011-2012 впервые присоединился к «Виннипегу». За свою карьеру Блейк Уилер забросил 279 шайб, 538 раз ассистировал своим партнёрам, суммарно набрав 817 очков. Он стал третьим игроком драфта-2004 после Овечкина и Зейджака, сыгравшим 1000 матчей.
У «Джетс» 3 поражения в последних 5 играх, сейчас команда находится на 11-й строчке в Западной Конференции. Их сегодняшние соперники из Торонто идут на 3-м месте в Восточной Конференции.
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