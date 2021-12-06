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Манджапане сократил отставание от Овечкина в снайперской гонке до трёх голов

Манджапане сократил отставание от Овечкина в снайперской гонке до трёх голов
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Сегодня, 6 декабря, в Парадайс (США) на «Ти-Мобайл Арене» «Вегас Голден Найтс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).

В составе гостей одну из шайб забросил форвард Эндрю Манджапане. Этот гол стал для него 17-м в сезоне. Таким образом, он приблизился к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на расстояние в три шайбы в сезоне. Лидирует в гонке снайперов форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.

Всего в текущем сезоне Манджапане провёл 25 матчей и набрал 20 очков – помимо 17 шайб, отдал три результативных передачи.

На счету Овечкина 39 (20+19) баллов за результативность, лидирует в списке бомбардиров также Драйзайтль, у которого 43 (21+22) балла.

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