Манджапане сократил отставание от Овечкина в снайперской гонке до трёх голов

Сегодня, 6 декабря, в Парадайс (США) на «Ти-Мобайл Арене» «Вегас Голден Найтс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).



В составе гостей одну из шайб забросил форвард Эндрю Манджапане. Этот гол стал для него 17-м в сезоне. Таким образом, он приблизился к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на расстояние в три шайбы в сезоне. Лидирует в гонке снайперов форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.



Всего в текущем сезоне Манджапане провёл 25 матчей и набрал 20 очков – помимо 17 шайб, отдал три результативных передачи.



На счету Овечкина 39 (20+19) баллов за результативность, лидирует в списке бомбардиров также Драйзайтль, у которого 43 (21+22) балла.