«Авангард» обыграл рижское «Динамо», забросив четыре шайбы в третьем периоде

Омский «Авангард» одержал победу во встрече с рижским «Динамо» в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Матч прошёл в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершился со счётом 4:1 (0:1, 0:0, 4:0).



На девятой минуте в большинстве первый гол в матче забил канадский нападающий гостей Мэтт Лорито с передачи Риса Скарлетта.



На 46-й минуте счёт сравнял форвард «Авангарда» Арсений Грицюк, голевой пас сделали Никита Сошников и Кирилл Готовец. Через 46 секунд хозяева вышли вперёд — отметился снова Грицюк, оформивший дубль. Ассистенты — Сошников и Вилле Покка.

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Ещё через 18 секунд «Авангард» отличился в третий раз. Автором заброшенной шайбы стал нападающий Павел Дедунов, ему ассистировали Покка и Иван Телегин.



На 56-й минуте омский клуб забил четвёртый гол. В большинстве отметился защитник Оливер Каски, голевая передача на счету Никиты Сошникова и Наиля Якупова.