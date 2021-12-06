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«Авангард» обыграл рижское «Динамо», забросив четыре шайбы в третьем периоде

«Авангард» обыграл рижское «Динамо», забросив четыре шайбы в третьем периоде
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Омский «Авангард» одержал победу во встрече с рижским «Динамо» в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Матч прошёл в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершился со счётом 4:1 (0:1, 0:0, 4:0).

На девятой минуте в большинстве первый гол в матче забил канадский нападающий гостей Мэтт Лорито с передачи Риса Скарлетта.

На 46-й минуте счёт сравнял форвард «Авангарда» Арсений Грицюк, голевой пас сделали Никита Сошников и Кирилл Готовец. Через 46 секунд хозяева вышли вперёд — отметился снова Грицюк, оформивший дубль. Ассистенты — Сошников и Вилле Покка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Ещё через 18 секунд «Авангард» отличился в третий раз. Автором заброшенной шайбы стал нападающий Павел Дедунов, ему ассистировали Покка и Иван Телегин.

На 56-й минуте омский клуб забил четвёртый гол. В большинстве отметился защитник Оливер Каски, голевая передача на счету Никиты Сошникова и Наиля Якупова.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Динамо Р
Рига
0:1 Лорито (Скарлетт) – 08:33' (5x4)   1:1 Грицюк (Сошников, Готовец) – 45:00' (5x5)   2:1 Грицюк (Сошников, Покка) – 45:46' (5x5)   3:1 Дедунов (Покка, Телегин) – 46:04' (5x5)   4:1 Каски (Сошников, Якупов) – 55:02' (5x4)
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