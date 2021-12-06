ЦСКА снова забил победный гол в овертайме, после того как Фёдоров заменил вратаря

ЦСКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в очередной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). Матч прошёл в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».



В дополнительное время главный тренер армейцев Сергей Фёдоров снова снял вратаря, выпустив дополнительного полевого игрока, после чего красно-синие сумели забросить шайбу. Её автором стал Никита Нестеров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Ранее наставник армейцев снимал голкипера в овертайме матча с московским «Динамо» (2:3, бул.), состоявшегося 17 ноября, а также во встрече с «Локомотивом», в которой была одержана победа в овертайме (1:0).



ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 балла после 37 встреч. «Динамо» — на третьей строчке, имея в своём активе 51 очко после 37 игр.