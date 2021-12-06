Разин: у «Северстали» продолжаются проблемы с составом. Прогнозировать изменения нельзя

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о прошедшей встрече в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (3:1).



«Проблемы с составом у нас продолжаются. Ребята выходят, но практически с чистого листа, без тренировок. Выкладываются больше, чем на 100 процентов. Плюс все понимают, что вратари – молодые пацаны, и как им тяжело. Поэтому ребята их поддерживают, и не только словами, а самое главное – правильными действиями в обороне, ловлей шайбы на себя.



Изменится ли состав к ближайшим играм? У нас каждый день какие-то новости от доктора, прогнозировать нельзя. Надеемся, что кто-то выйдет, но вероятность маленькая. Они даже если выходят, им хоть какую-то форму надо набрать», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.