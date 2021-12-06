Разин: у «Северстали» продолжаются проблемы с составом. Прогнозировать изменения нельзя

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о прошедшей встрече в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (3:1).
«Проблемы с составом у нас продолжаются. Ребята выходят, но практически с чистого листа, без тренировок. Выкладываются больше, чем на 100 процентов. Плюс все понимают, что вратари – молодые пацаны, и как им тяжело. Поэтому ребята их поддерживают, и не только словами, а самое главное – правильными действиями в обороне, ловлей шайбы на себя.
Изменится ли состав к ближайшим играм? У нас каждый день какие-то новости от доктора, прогнозировать нельзя. Надеемся, что кто-то выйдет, но вероятность маленькая. Они даже если выходят, им хоть какую-то форму надо набрать», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.
- 6 декабря 2021
-
22:54
-
22:50
-
22:42
-
22:35
-
22:29
-
22:22
-
22:06
-
21:59
-
21:54
-
21:49
-
21:45
-
21:24
-
21:20
-
21:15
-
21:03
-
20:59
-
20:59
-
20:44
-
20:40
-
20:31
-
20:16
-
20:08
-
19:51
-
19:48
-
19:26
-
19:22
-
19:19
-
19:12
-
19:12
-
18:25
-
18:18
-
18:08
-
17:51
-
17:37
-
17:13