Бомбардирская гонка НХЛ: Овечкин сократил отставание от Макдэвида до одного очка
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36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся ассистентским дублем в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:3 Б), приблизился к лидерам бомбардирской гонки НХЛ.
- Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») – 43 (21+22) очка в 23 матчах;
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») – 42 (16+26) очка в 23 матчах;
- Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») – 41 (20+21) очко в 26 матчах;
- Назем Кадри («Колорадо Эвеланш») – 31 (10+21) очко в 21 матче.
Уже завтра, в ночь на среду, 8 декабря, хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» примут в матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесоту Уайлд» с 24-летним российским форвардом Кириллом Капризовым. Начало матча – 5:00 мск.
«Вашингтон Кэпиталз» свою следующую игру проведёт также дома – в ночь на субботу, 11 декабря, «столичные» примут «Питтсбург Пингвинз».
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