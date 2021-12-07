Бомбардирская гонка НХЛ: Овечкин сократил отставание от Макдэвида до одного очка

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся ассистентским дублем в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:3 Б), приблизился к лидерам бомбардирской гонки НХЛ.

Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») – 43 (21+22) очка в 23 матчах; Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») – 42 (16+26) очка в 23 матчах; Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») – 41 (20+21) очко в 26 матчах; Назем Кадри («Колорадо Эвеланш») – 31 (10+21) очко в 21 матче.

Уже завтра, в ночь на среду, 8 декабря, хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» примут в матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесоту Уайлд» с 24-летним российским форвардом Кириллом Капризовым. Начало матча – 5:00 мск.

«Вашингтон Кэпиталз» свою следующую игру проведёт также дома – в ночь на субботу, 11 декабря, «столичные» примут «Питтсбург Пингвинз».