Ларичев: огорчён результатами «Витязя». Задача в «Югре» — сохранить Кубок Петрова

Нападающий «Югры» Иван Ларичев рассказал о переходе из «Витязя», а также об адаптации к клубу ВХЛ.



«После расторжения контракта с „Витязем“, которое произошло в конце октября, ждал варианты из КХЛ. Велись переговоры с двумя клубами лиги, но по итогу не сложилось. Также поступило предложение из „Югры“, взял небольшое время на размышление. В конце ноября, когда понял, что в КХЛ места не спешат открываться, подписал контракт с Ханты-Мансийском.



Впечатления — самые лучшие. „Югра“ — действующий чемпион ВХЛ, здесь отличная команда, плюс организация уровня КХЛ. В общем всё на высшем уровне.



Кого-то из игроков „Югры“ раньше знал? Многих. С Александром Акмальдиновым играл в „Сочи“, с ним и Алексеем Кирилловым также ездили по Северной Америке со сборной МХЛ. Артём Железков — мой нижнетагильский земляк, с Андреем Ряшенцевым играли по МХЛ за „СКА-1946“, с Романом Крикуненко пересекались в „Рязани“. Так что проблем с адаптацией в команде не возникло.



Отличия между ВХЛ и КХЛ? Наверное, в быстроте решений и в мастерстве. Но скорости и агрессия в ВХЛ на уровне КХЛ, и я бы сказал, что даже повыше. „Вышка“ за последние годы очень сильно омолодилась, все ребята быстрые и активные, много силовой борьбы!



У „Витязя“ выигрывать не получается, он — последний в Западной конференции КХЛ? Огорчён. По „Витязю“ могу сказать только то, что там хороший состав в этом году, плюс отличные легионеры. Но где-то чего-то не хватает. Наверное, прежде всего везения — в реализации моментов.



В Ханты-Мансийске цели только максимальные, нужна определённая перестройка. Наша задача — сохранить в „Югре“ Кубок Петрова. А все личные задачи подчинены исключительно командной», — цитирует Ларичева Russia-Hockey.ru.