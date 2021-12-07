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Кросби продлил результативную серию до шести матчей, в которых набрал 11 очков

Кросби продлил результативную серию до шести матчей, в которых набрал 11 очков
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1.

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби стал автором заброшенной шайбы, а также он сделал голевую передачу. Таким образом, 34-летний форвард продлил свою результативную серию в матчах текущего регулярного чемпионата до шести встреч, в которых набрал 11 (3+8) очков.

Всего на его счету в текущем сезоне 13 проведённых встреч, в которых он забросил четыре шайбы, а также отдал девять голевых передач при показателе полезности "-3".

«Питтсбург» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, после 25 матчей набрав 29 очков.

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