Хагелин: сын Овечкина ещё вчера сказал отцу, что я забью гол. Надо к нему прислушиваться

Сергей Овечкин, сын капитана и российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина предсказал заброшенную шайбу форварда «Анахайм Дакс» Карла Хагелина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, которая состоялась в понедельник и завершилась победой столичного клуба по буллитам — 4:3.



«Он (Сергей Овечкин) знал об этом ещё вчера. В своё время я подарил ему игрушку с качающейся головой, сделанную с меня, так он вчера сказал отцу, что я забью. Ови рассказал мне об этом сегодня утром. Надо к нему прислушиваться», — цитирует Хагелина официальный сайт НХЛ.



Отметим, что Хагелин в этой игре забросил свою первую шайбу в сезоне.



«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 38 очков после 26 встреч. «Анахайм» — на четвёртой строчке Запада, имея 31 балл после 26 игр.