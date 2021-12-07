Радулову вручили огромную цепь в раздевалке «Далласа» после матча с «Аризоной»
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На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) прошла встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Аризона Койотс». Матч завершился победой хозяев со счётом 4:1.
Российский нападающий «Старз» Александр Радулов стал автором двух голевых передач. После матча в раздевалке 35-летний хоккеист получил приз лучшему игроку — огромную цепь с эмблемой «Далласа».
Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте ХК «Даллас Старз».
В 22 матчах текущего сезона Радулов забросил одну шайбу, а также отдал 10 голевых передач при показателе полезности «-8».
«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, после 22 матчей набрав 28 очков.
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