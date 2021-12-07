В КХЛ не планируют менять правила из-за ЦСКА. Клуб снимает вратаря в овертаймах

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что лига не планирует вносить изменения в правила из-за ЦСКА, снимающего вратаря в овертаймах матчей КХЛ.



«Данное правило у нас не применяется, и каких-то запросов на этот счёт от кого-либо не поступало. Если вопрос выйдет на уровень руководителей клубов или генменеджеров и они захотят изменить правила в этой части, тогда мы будем обсуждать. Пока у нас нет планов менять правила, но это всегда вопрос обсуждения и соответствия спортивному регламенту», — приводит слова Анисимова «РИА Новости Спорт».



Напомним, ЦСКА стал практиковать замену вратаря четвёртым полевым игроком в овертаймах матчей КХЛ, благодаря чему армейцы добились двух побед — в матчах с московским «Динамо» (3:2 ОТ) и «Локомотивом» (1:0 ОТ). Отметим, что в НХЛ команда, снимающая вратаря в овертайме, остаётся без набранных очков, если пропускает в пустые ворота. В КХЛ такого правила нет.

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