Лямся — о 5:0 с «Сочи»: в раздевалке чувствовалась уверенность. Будто груз с плеч упал

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:0).
«Это большая командная победа. Мы играли вчера с непростым соперником, было мало времени на подготовку. Отлично контролировали эмоции, уже с утра чувствовали уверенность, что можем выиграть. Все ребята были заряжены в раздевалке. Метсола провёл просто отличный матч.
Почему «Салават» выглядел на льду свежее, чем вчера, в физическом плане? Ключевой момент был в здоровье игроков. Была уверенность после победы, свежесть. Из мелочей складывается победа, мы возвращаем себе уверенность.
Можно ли сказать, что сегодняшняя победа станет отправной точкой в преодолении кризиса команды? Хотелось бы в это верить. После матча в раздевалке чувствовалось уверенность. Будто груз с плеч упал», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».
- 7 декабря 2021
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