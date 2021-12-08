«Коламбус» проиграл «Торонто», У Гаврикова «-2»

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева победили со счётом 5:4, по ходу встречи вратарь «Блю Джекетс» Мерзликин был заменён на Даниила Тарасова. У российского защитника Владислав Гаврикова коэффицент полезности «-2».

В первом периоде игроки «Торонто» забросили три безответные шайбы – отличились Нюландер, Мэттьюс и Ритчи. На 32-й минуте Бьёркстранд забил первый гол «Коламбуса». На 39-й минуте хозяева за несколько секунд забросили ещё две шайбы – сначала забил Таварес, а потом дубль оформил Мэттьюс. За третий период «Коламбусу» удалось забросить три шайбы, но перевести встречу в овертайм гости не сумели.

У «Коламбуса» 5 поражений в 6 последних играх, «Мэйпл Лифс» прервали серию из двух поражений подряд. «Торонто» 10 декабря примет «Тампу», а «Блю Джекетс» в этот же день сыграют дома с «Анахаймом».