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«Коламбус» проиграл «Торонто», У Гаврикова «-2»

«Коламбус» проиграл «Торонто», У Гаврикова «-2»
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На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева победили со счётом 5:4, по ходу встречи вратарь «Блю Джекетс» Мерзликин был заменён на Даниила Тарасова. У российского защитника Владислав Гаврикова коэффицент полезности «-2».

В первом периоде игроки «Торонто» забросили три безответные шайбы – отличились Нюландер, Мэттьюс и Ритчи. На 32-й минуте Бьёркстранд забил первый гол «Коламбуса». На 39-й минуте хозяева за несколько секунд забросили ещё две шайбы – сначала забил Таварес, а потом дубль оформил Мэттьюс. За третий период «Коламбусу» удалось забросить три шайбы, но перевести встречу в овертайм гости не сумели.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Нюландер (Мэттьюс, Райлли) – 04:43' (5x4)   2:0 Мэттьюс (Бантинг, Райлли) – 15:08' (5x5)   3:0 Ритчи (Каше) – 16:30' (5x5)   3:1 Бьёркстранд (Веренски, Дженнер) – 31:39' (5x4)   4:1 Таварес (Райлли, Нюландер) – 38:34' (5x4)   5:1 Мэттьюс (Райлли) – 38:41' (5x5)   5:2 Бьёркстранд (Бин, Хофман) – 40:33' (5x5)   5:3 Курали (Тексье, Робинсон) – 56:25' (5x5)   5:4 Доми (Ворачек, Рослович) – 59:59' (6x5)

У «Коламбуса» 5 поражений в 6 последних играх, «Мэйпл Лифс» прервали серию из двух поражений подряд. «Торонто» 10 декабря примет «Тампу», а «Блю Джекетс» в этот же день сыграют дома с «Анахаймом».

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