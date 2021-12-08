«Каролина» в гостях обыграла «Виннипег», у А.Свечникова «+1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



В составе победителей забивали Джейккоб Славин, Себастьян Ахо, Мартин Нечас и Винсент Трочек. У хозяев заброшенными шайбами отметились Николай Элерс и Пьер-Люк Дюбуа. В этом матче встретились между собой братья Свечниковы. У Андрея коэффициент полезности «+1», брат же очков набрать не смог.



«Каролина» одержала вторую победу подряд. В прошлой игре команда выиграла у «Баффало Сэйбрз» со счётом 6:2.



«Виннипег», в свою очередь, прервал серию из двух двух побед кряду. До этого команда обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» (8:4) и «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3).