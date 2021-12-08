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«Каролина» в гостях обыграла «Виннипег», у А.Свечникова «+1»

«Каролина» в гостях обыграла «Виннипег», у А.Свечникова «+1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Джейккоб Славин, Себастьян Ахо, Мартин Нечас и Винсент Трочек. У хозяев заброшенными шайбами отметились Николай Элерс и Пьер-Люк Дюбуа. В этом матче встретились между собой братья Свечниковы. У Андрея коэффициент полезности «+1», брат же очков набрать не смог.

«Каролина» одержала вторую победу подряд. В прошлой игре команда выиграла у «Баффало Сэйбрз» со счётом 6:2.

«Виннипег», в свою очередь, прервал серию из двух двух побед кряду. До этого команда обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» (8:4) и «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Славин – 00:30' (5x5)   0:2 Ахо (Чатфилд, Нидеррайтер) – 21:12' (5x5)   1:2 Элерс (Штястны, Шмидт) – 22:18' (4x4)   2:2 Дюбуа (Уилер, Шайфли) – 36:06' (5x4)   2:3 Нечас (Нидеррайтер, Стаал) – 39:40' (5x4)   2:4 Трочек (Ахо, Славин) – 43:04' (5x4)
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