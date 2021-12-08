Панарин повторил результат Капризова и вошёл в топ-5 бомбардиров сезона НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Артемий Панарин (дважды), Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Баркли Гудроу и Кевин Руни. У хозяев заброшенными шайбами отметились Эрик Густафссон и Кирби Дак. Также на счету Панарина две голевые передачи.

Для «Рейнджерс» эта победа стала седьмой подряд в нынешнем сезоне и второй кряду над «Чикаго». В предыдущем матче Артемий отметился 3 (1+2) очками, а сегодня набрал ещё 4 (2+2) очка. Таким образом, в последних двух матчах со своим бывшим клубом 30-летний россиянин набрал 7 (3+4) очков.

Благодаря сегодняшнему выступлению российский форвард вошёл в топ-5 бомбардиров сезона НХЛ, догнав с 30 очками нападающего «Флориды» Джонатана Юбердо. Первое место занимает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (43), всего на одно очко опережающий капитана своей команды Коннора Макдэвида (42). Топ-3 замыкает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (41), а на четвёртом месте с 31 очком располагается Назем Кадри из «Колорадо». Примечательно, что сегодня 30-е очко в сезоне набрал и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Таким образом, Панарин, Юбердо и Капризов делят пятое место.