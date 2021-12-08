Артемий Панарин вошёл в топ-20 российских бомбардиров за историю НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Артемий Панарин (дважды), Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Баркли Гудроу и Кевин Руни. У хозяев заброшенными шайбами отметились Эрик Густафссон и Кирби Дак. Также на счету Панарина две голевые передачи.

Для «Рейнджерс» эта победа стала седьмой подряд в нынешнем сезоне и второй кряду над «Чикаго». В предыдущем матче Артемий отметился 3 (1+2) очками, а сегодня набрал ещё 4 (2+2) очка. Таким образом, в последних двух матчах со своим бывшим клубом 30-летний россиянин набрал 7 (3+4) очков.

Сегодня Панарин достиг отметки 503 очка в НХЛ, что отныне является 20-м результатом в истории лиги среди российских игроков. Он провёл 457 матчей, в которых забил 174 гола и сделал 329 результативных передач. Артемий превзошёл результат Валерия Каменского, который набрал 501 очко в 637 встречах. Ближайшей целью для Артемия теперь является показатель Александра Семина — 517 очков в 650 матчах.