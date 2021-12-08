«Вау». Селянне отреагировал на гол «Анахайма» после лакросс-ассиста Зеграса из-за ворот
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 26-й минуте встречи Сонни Милано забросил шайбу после невероятного голевого паса от Тревора Зеграса в стиле лакросс. Бывший форвард «Анахайма» Теэму Селянне оценил заброшенную шайбу команды в этом матче.
«Вау 👏👏👏», – написал Селянне в своём «твиттере».
В активе Зеграса стало 22 (6+16) очка в 25 матчах сезона. Он догнал форварда «Детройта» Лукаса Рэймонда в гонке бомбардиров среди новичков. В составе победителей забивали, как уже упоминалось выше, Милано на 26-й минуте, а также Сэм Кэррик на 58-й минуте встречи.
Комментарии
- 8 декабря 2021
-
14:06
-
14:00
-
13:25
-
13:17
-
13:07
-
12:51
-
12:16
-
11:52
-
11:16
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
09:48
-
09:09
-
09:05
-
09:00
-
08:53
-
08:33
-
08:20
-
08:03
-
07:57
-
07:55
-
07:50
-
07:48
-
07:45
-
07:40
-
07:38
-
07:34
-
07:33
-
07:29
-
07:26
-
07:23
-
07:22
-
07:07
-
07:07
Партнерский контент