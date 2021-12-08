«Вау». Селянне отреагировал на гол «Анахайма» после лакросс-ассиста Зеграса из-за ворот

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 26-й минуте встречи Сонни Милано забросил шайбу после невероятного голевого паса от Тревора Зеграса в стиле лакросс. Бывший форвард «Анахайма» Теэму Селянне оценил заброшенную шайбу команды в этом матче.

«Вау 👏👏👏», – написал Селянне в своём «твиттере».

В активе Зеграса стало 22 (6+16) очка в 25 матчах сезона. Он догнал форварда «Детройта» Лукаса Рэймонда в гонке бомбардиров среди новичков. В составе победителей забивали, как уже упоминалось выше, Милано на 26-й минуте, а также Сэм Кэррик на 58-й минуте встречи.