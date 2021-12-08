Стал известен состав сборной Швеции на молодёжный чемпионат мира

Стал известен состав сборной Швеции на молодёжный чемпионат мира – 2022.



Голкиперы: Калле Кланг, Йеспер Викман, Йеспер Валльстедт;

Защитники: Эмиль Андре, Симон Эдвинссон, Манс Форсфалль, Хельге Гранс, Лео Лёф, Йоэль Нюстрём, Антон Ольссон, Виктор Шёхольм;

Нападающие: Вильям Эклунд, Эллиотт Экмарк, Даниэль Льюнгман, Фабиан Люселль, Оскар Магнуссон, Теодор Нидербах, Зион Нюбек, Оскар Олауссон, Исак Росен. Альберт Шёберг, Аке Эккестад, Элиас Стенман, Даниэль Торгерссон.



Среди прочих в состав сборной Швеции вошёл 19-летний нападающий Эклунд, в нынешнем сезоне успевший дебютировать в НХЛ. В девяти матчах за «Сан-Хосе» шведский форвард отметился четырьмя результативными передачами, после чего американский клуб отправил игрока на правах аренды в «Юргорден».

Стоит заметить, что одно место в заявке младших «Тре крунур» остаётся вакантным. По информации шведских СМИ, в союзе хоккея страны ждут вердикта от «Нью-Джерси Дэвилз» по участию в турнире 19-летнего Александера Хольца. В этом сезоне швед уже дебютировал в НХЛ, набрав 2 (0+2) в 6 матчах, но сейчас играет в АХЛ.