«Так не бывает». Разин показал фото вратаря «Северстали» с фингалом во весь глаз

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в «Инстаграме» опубликовал фото травмированного дебютанта.

«Какая сволочь сглазила наших вратарей! Это Тимофей Королёв, в 18 лет дебютировал в КХЛ. Через 15 минут после игры на ровном месте получил травму! Так не бывает!», – написал Разин в «Инстаграме».

Напомним, что после матча с «Йокеритом» главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал ситуацию с голкиперами в команде.



«Вообще я считаю, что какая-то сволочь наших вратарей просто сглазила. Такого не бывает вообще, что один получает травму, потом второй. У двоих сразу температура. Приезжает вратарь из фарм-клуба — тоже с температурой. Последнего голкипера мы взяли из «Алмаза» — их уже без вратаря оставили. Он отыграл последний матч — глазом напоролся в сушилке так, что глаз не видит. Ни в какие ворота не лезет. Так не бывает, что происходит сейчас с нашими вратарями. Ещё раз хочу сказать команде спасибо. Двигаемся дальше», – приводит слова Разина официальная страница череповчан в социальной сети «ВКонтакте».