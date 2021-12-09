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В «Автомобилисте» отреагировали на слухи, что Голышев выставлен на драфт отказов НХЛ

В «Автомобилисте» отреагировали на слухи, что Голышев выставлен на драфт отказов НХЛ
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков отреагировал на информацию о том, что нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Анатолий Голышев будет выставлен на драфт отказов НХЛ.

«Мы следим за ситуацией с Анатолием Голышевым, насколько я знаю, контракт с ним еще не расторгнут», – сказал Рябков «Чемпионату».

Напомним, осенью «Нью-Йорк Айлендерс» заключил полноценный контракт с Голышевым. 26-летний хоккеист подписал с клубом одностороннее соглашение сроком на один год с зарплатой $ 750 тыс. Голышев принял участие в одном предсезонном матче клуба — 28 сентября с «Филадельфией Флайерз».

Форвард в 2016 году был выбран «Айлендерс» в 4-м раунде драфта под общим 95-м номером. В прошедшем чемпионате НХЛ Голышев подписывал контракт с клубом из Нью-Йорка до конца сезона-2020/2021, но так и не провёл ни одной встречи.

Кроме того, ранее игрок выступал в КХЛ за «Автомобилист» на протяжении восьми лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков. В прошедшем сезоне Голышев провёл в КХЛ 56 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «+2».

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