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ESPN: отношения Тарасенко с «Сент-Луисом» неидеальны, но никто не уверен, что его обменяют

ESPN: отношения Тарасенко с «Сент-Луисом» неидеальны, но никто не уверен, что его обменяют
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Журналист ESPN Эмили Каплан прокомментировала ситуацию с российским нападающим «Сент-Луис Блюз» Владимиром Тарасенко и его возможным обменом в другой клуб Национальной хоккейной лиги.

«Хотя отношения между «блюзменами» и Тарасенко остаются неидеальными, никто в лиге не уверен, что Даг Армстронг (генменеджер «Сент-Луиса». — Прим. «Чемпионата») сможет совершить обмен.

Никто не удивится, если Тарасенко завершит сезон в «Сент-Луисе», — сообщила Каплан в своём материале на сайте ESPN.

В текущем регулярном чемпионате 29-летний россиянин принял участие в 25 матчах, в которых забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-1».

Напомним, летом во время драфта расширения «Сиэтл Кракен» мог забрать российского нападающего у «Сент-Луиса». Но в итоге из стана «Блюз» был выбран защитник Винс Данн.

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