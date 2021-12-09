ESPN: отношения Тарасенко с «Сент-Луисом» неидеальны, но никто не уверен, что его обменяют

Журналист ESPN Эмили Каплан прокомментировала ситуацию с российским нападающим «Сент-Луис Блюз» Владимиром Тарасенко и его возможным обменом в другой клуб Национальной хоккейной лиги.



«Хотя отношения между «блюзменами» и Тарасенко остаются неидеальными, никто в лиге не уверен, что Даг Армстронг (генменеджер «Сент-Луиса». — Прим. «Чемпионата») сможет совершить обмен.



Никто не удивится, если Тарасенко завершит сезон в «Сент-Луисе», — сообщила Каплан в своём материале на сайте ESPN.



В текущем регулярном чемпионате 29-летний россиянин принял участие в 25 матчах, в которых забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-1».



Напомним, летом во время драфта расширения «Сиэтл Кракен» мог забрать российского нападающего у «Сент-Луиса». Но в итоге из стана «Блюз» был выбран защитник Винс Данн.