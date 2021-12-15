Россия — Канада на Кубке Первого канала — 2021: где и во сколько смотреть прямой эфир

Сегодня, 15 декабря, начинается второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала 2021 года, который будет проходить до 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене».
Сборная России начнёт турнир матчей с командой Канады, который не будет учитываться в общем зачёте турнира.
Трансляция встречи между россиянами и канадцами начнётся в 18:30 по московскому времени. Матч можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.
Ранее сборная Канады играла на Кубке Первого канала в декабре 2017 года в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане (Южная Корея), заняв в турнире пятое место.
Также сборная России сыграет в рамках Кубка Первого канала с командами Швеции (16 декабря, 18:30 мск), Чехии (18 декабря, 15:30 мск) и Финляндии (19 декабря, 15:30 мск).
- 15 декабря 2021
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:32
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:23
-
10:08
-
10:00
-
09:35
-
09:21
-
08:50
-
08:47
-
08:33
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
07:46
-
07:34
-
07:34
-
07:20
-
07:13
-
06:24
-
06:08
-
06:06
-
05:54
-
05:47
-
05:39
-
05:20
-
05:01