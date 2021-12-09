На детском турнире в Тольятти между командами произошла массовая драка
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В матче детских хоккейных команд на первенстве Приволжского федерального округа среди юношей 2009 г.р. в Тольятти между местным «Волгарём» и самарской «Кометой» произошла массовая драка.
Как сообщает телеграм-канал Baza, во время встречи хоккеистов 12-летнего возраста игроки начали перепалку после вбрасывания, которая быстро превратилась в массовую потасовку на льду. Судьи сначала попытались разнять спортсменов, но затем прекратили безуспешные попытки. В драке поучаствовали 24 хоккеиста обеих команд.
Отметим, что коллективы провели между собой две встречи. В обоих матчах победу одержали хоккеисты тольяттинского клуба. В игре, прошедшей во вторник, 7 декабря, они выиграли со счётом 5:4 по буллитам, в среду, 8 декабря — 4:1.
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