Россия — Финляндия на Кубке Первого канала — 2021: где и во сколько смотреть прямой эфир
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Сегодня, 19 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой заключительный матч на Кубке Первого канала 2021 года. Подопечные Алексея Жамнова на «ЦСКА-Арене» в Москве встретятся с командой Финляндии.
Трансляция матча между российской и финской сборными начнётся в 15:30 по московскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.
На первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — сборная Финляндии заняла второе место, россияне расположились на третьей строчке. Финская команда имеет в своём активе шесть баллов, у России — три очка.
Напомним, на прошедшем в 2020 году Кубке Первого канала победу одержала российская сборная, одержавшая три победы. Вторую строчку заняла команда Швеции, третью — Финляндия.
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