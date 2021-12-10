Мишарин стал четвёртым защитником в истории КХЛ, сыгравшим 700 матчей

Защитник нижегородского «Торпедо» Георгий Мишарин в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА (5:2) провёл свою 700-ю игру в лиге.



Как сообщает твиттер-аккаунт КХЛ, 36-летний хоккеист стал четвёртым игроком с подобным достижением среди защитников. Больше сыгранных матчей только у Евгения Бирюкова (876 матчей), Якова Рылова (715) и Кирилла Лямина (713).



Мишарин в 700 матчах набрал 119 (25+94) результативных баллов при показателе полезности «+37». Ранее защитник выступал за ЦСКА, «Металлург», «Сибирь» и «Автомобилист».



«Торпедо» в настоящий момент занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, после 37 матчей набрав 39 очков. В следующей встрече подопечные Дэвида Немировски сыграют в гостях с минским «Динамо» (10 декабря).