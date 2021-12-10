Защитник «Барыса» в ярости накинулся на игрока «Куньлуня» с кулаками, перебросив за борт

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 7:4 (0:1, 4:2, 3:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

На 57-й минуте матча в борьбе за шайбу защитник китайского клуба Микаэль Там не по правилам «припечатал» игрока обороны нур-султанцев Романа Савченко к борту. Хоккеисту хозяев это не понравилось, и он, поднявшись, сразу набросился на канадца с кулаками. Савченко перебросил Тама через борт на скамейку запасных «Барыса» и продолжил наносить удары, после чего в эпизод вмешались судьи. Савченко получил две минуты как зачинщик драки, пять минут — за участие в ней, а также штраф до конца матча. Тама наказали двумя минутами за толчок на борт и пятью — за участие в драке.

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после этого инцидента выбросил перчатку на лёд.

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