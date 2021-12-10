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«Авангард» нанёс «Северстали» второе поражение подряд, Найт оформил дубль

«Авангард» нанёс «Северстали» второе поражение подряд, Найт оформил дубль
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
1:0 Рооба (Лишка) – 01:42' (5x5)   1:1 Найт (Сошников, Грицюк) – 26:49' (5x5)   2:1 Вовченко (Пилипенко) – 32:19' (5x5)   2:2 Телегин (Шарипзянов) – 35:30' (5x5)   2:3 Найт (Каски, Якупов) – 37:22' (5x4)

На 2-й минуте Роберт Рооба с передачи Адама Лишки вывел череповчан вперёд. На 27-й минуте Корбан Найт сравнял счёт. На 33-й минуте Даниил Вовченко с передачи Кирилла Пилипенко во второй раз в матче вывел «Северсталь» вперёд. На 36-й минуте Иван Телегин восстановил равенство в счёте. Менее чем через две минуты Найт оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Северсталь» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 12 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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