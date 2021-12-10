«Авангард» нанёс «Северстали» второе поражение подряд, Найт оформил дубль

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

На 2-й минуте Роберт Рооба с передачи Адама Лишки вывел череповчан вперёд. На 27-й минуте Корбан Найт сравнял счёт. На 33-й минуте Даниил Вовченко с передачи Кирилла Пилипенко во второй раз в матче вывел «Северсталь» вперёд. На 36-й минуте Иван Телегин восстановил равенство в счёте. Менее чем через две минуты Найт оформил дубль.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Северсталь» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 12 декабря.