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Капитан «Нэшвилла» Йози назвал Капризова особенным игроком

Капитан «Нэшвилла» Йози назвал Капризова особенным игроком
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Капитал «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози высказался об игре российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове.

«Капризов — действительно особенный игрок. Пока что я играл против него всего один раз, потому что в прошлом сезоне мы не встречались. Поэтому в основном я наблюдал за его игрой по хайлайтам и могу сказать, что он невероятно техничный игрок. При этом он умеет играть жёстко и здорово удерживает шайбу, которую у него очень сложно отобрать. Против него трудно играть и сложно лишать его возможности набирать очки Он обладает мастерством, скоростью и отличным катанием, так что против него сложно защищаться», — приводит слова Йози официальный сайт НХЛ на русском языке.

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 26 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 22 результативные передачи.

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