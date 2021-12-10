«Не странный. Дикий». У Капризова снова рекорд в НХЛ, его не могут остановить уже 7 матчей

«Миннесота» продолжает удивлять на старте сезона в НХЛ. К сегодняшнему матчу с «Сан-Хосе» «дикари» подошли на серии из семи побед. За это время они успели обыграть «Тампу», «Торонто» и «Эдмонтон», которые располагаются на лидирующих позициях в своих конференциях. Благодаря этому «Уайлд» и сами оказались в числе лучших команд Запада, а с небольшой «помощью» от конкурентов, которые не лучшим образом провели последние матчи, и вовсе вышли на первое место.

Немалую роль в этом сыграл и российский легионер «Миннесоты» Кирилл Капризов. Перед игрой с «акулами» он с большим отрывом являлся лучшим бомбардиром команды, на девять очков опережая ближайшего преследователя Райана Хартмана, а также шёл на серии из шести матчей с результативными действиями. За этот период Кирилл набрал 12 очков, сохраняя невероятный темп в два балла за игру.

Но в первом периоде продлить серию ему не удалось. Команды сподобились только на один гол, автором которого стал форвард «дикарей» Кевин Фиала, первым сыгравший на добивании. А уже во второй двадцатиминутке своё слово сказал и Капризов. Он помог «Уайлд» реализовать удаление Джейкоба Миддлтона, поучаствовав в голе Йоэля Эрикссона Эка. Теперь результативная серия Кирилла составляет семь матчей – это его личный рекорд в НХЛ!

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Через несколько минут Миддлтон удалился ещё раз, чем «Миннесота» с удовольствием воспользовалась – на этот раз без помощи Капризова. Джордан Гринвей впервые в карьере забросил большинстве и сделал преимущество «дикарей» к заключительной трети более комфортным. «Акулы» в перерыве подсобрались и отыграли одну шайбу спустя три с половиной минуты после выхода из раздевалок. При этом сперва «Шаркс» были вынуждены провести ещё две минуты в меньшинстве – и здесь опять постарался Миддлтон, удалившийся три раза подряд!

На этот раз «Сан-Хосе» выстоял и после вбрасывания в зоне «Миннесоты» довольно быстро отправил шайбу в ворота – бросок Эрика Карлссона подправил Йонатан Дален.

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В середине периода отставание «акул» и вовсе сократилось до минимума – Дален постарался и как ассистент, сделав результативную передачу на Томаша Гертла. Резко возродившаяся интрига продержалась до тех пор, пока «акулы» не сняли вратаря – в течение полуминуты пустые ворота дважды поразили сначала Гринвей, а затем и Капризов. «Не странный. Дикий», — отреагировал на гол россиянина «твиттер» «Миннесоты», сопроводив подпись забавным видеороликом.

Кирилл сохранил роскошный темп в два очка за матч и довёл общее количество результативных действий до 32. Больше него в этом сезоне набрали только четыре человека – Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид (по 45 очков), Александр Овечкин (41) и Назем Кадри (34). Но, учитывая текущую форму Капризова, лидирующей четвёрке стоит немного поднапрячься.

Что касается «Миннесоты», то дела у клуба идут просто отлично – «дикари» одержали восьмую победу подряд и взобрались на первую строчку в общей таблице НХЛ. Также «Уайлд» стали первой командой в этом сезоне, забросившей 100 шайб. То ли ещё будет?