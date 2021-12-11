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«Сибирь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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13:20 Мск
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«Трактор» обыграл «Сибирь» и сравнялся по очкам с «Металлургом». Команды лидируют в КХЛ

«Трактор» обыграл «Сибирь» и сравнялся по очкам с «Металлургом». Команды лидируют в КХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Пьянов (Йокипакка, Голубев) – 14:02' (5x4)   1:1 Абрамов – 27:07' (5x5)   2:1 Йокипакка (Голубев, Пьянов) – 34:40' (5x4)   2:2 Потапов – 45:43' (5x5)   2:3 Бэйлен (Гика, Седлак) – 49:53' (5x5)   2:4 Гика (Пулккинен, Седлак) – 52:32' (5x4)

Н 15-й минуте Валентин Пьянов, реализовав численное большинство, вывел новосибирцев вперёд. На 28-й минуте Виталий Абрамов сравнял счёт. На 35-й минуте Юрки Йокипакка во второй раз в матче вывел вперёд хозяев. На старте третьего периода Алексей Потапов восстановил равенство в счёте. На 50-й минуте Ник Бэйлен забросил третью шайбу в ворота «Сибири». Менее чем через три минуты Томаш Гика увеличил преимущество своей команды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 21 декабря в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Сибирь» 12 декабря в Новосибирске встретится с «Куньлунем».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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