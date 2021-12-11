«Трактор» обыграл «Сибирь» и сравнялся по очкам с «Металлургом». Команды лидируют в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Н 15-й минуте Валентин Пьянов, реализовав численное большинство, вывел новосибирцев вперёд. На 28-й минуте Виталий Абрамов сравнял счёт. На 35-й минуте Юрки Йокипакка во второй раз в матче вывел вперёд хозяев. На старте третьего периода Алексей Потапов восстановил равенство в счёте. На 50-й минуте Ник Бэйлен забросил третью шайбу в ворота «Сибири». Менее чем через три минуты Томаш Гика увеличил преимущество своей команды.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 21 декабря в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Сибирь» 12 декабря в Новосибирске встретится с «Куньлунем».