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Кузнецов и Овечкин организовали гол для Фегервары в матче с «Баффало»

Кузнецов и Овечкин организовали гол для Фегервары в матче с «Баффало»
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В эти минуты в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче ничейный – 2:2.

На 46-й минуте встречи российские нападающие гостей Александр Овечкин и Евгений Кузнецов организовали гол на словацкого защитника своей команды Мартина Фегервары. Этой шайбой «Вашингтон» сравнял счёт в матче.

Благодаря этому достижению в активе Александра стало 44 (20+24) очка в 28 матчах нынешнего сезона. Примечательно, что 36-летний форвард уже перекрыл свой бомбардирский результат, показанный в прошлом сезоне. Тогда в 45 матчах регулярки Овечкин отметился только 42 результативными действиями, что стало антирекордом российского нападающего в НХЛ.

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В 27 матчах этого сезона Овечкин уже набрал больше очков, чем за всю прошлую регулярку
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