Кузнецов и Овечкин организовали гол для Фегервары в матче с «Баффало»

В эти минуты в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».



На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче ничейный – 2:2.



На 46-й минуте встречи российские нападающие гостей Александр Овечкин и Евгений Кузнецов организовали гол на словацкого защитника своей команды Мартина Фегервары. Этой шайбой «Вашингтон» сравнял счёт в матче.



Благодаря этому достижению в активе Александра стало 44 (20+24) очка в 28 матчах нынешнего сезона. Примечательно, что 36-летний форвард уже перекрыл свой бомбардирский результат, показанный в прошлом сезоне. Тогда в 45 матчах регулярки Овечкин отметился только 42 результативными действиями, что стало антирекордом российского нападающего в НХЛ.

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