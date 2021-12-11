В 27 матчах этого сезона Овечкин уже набрал больше очков, чем за всю прошлую регулярку

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Дэнтон Хайнен (16), Брок Макгинн (28), Каспери Капанен (31) и Джефф Картер (58). У хозяев шайбы забросили россиянин Евгений Кузнецов (47) и Ларс Эллер (57). Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.

Благодаря этому достижению в активе Александра стало 43 (20+23) очка в 27 матчах нынешнего сезона. Примечательно, что 36-летний форвард уже перекрыл свой бомбардирский результат, показанный в прошлом сезоне. Тогда в 45 матчах регулярки Овечкин отметился только 42 результативными действиями, что стало антирекордом российского нападающего в НХЛ.